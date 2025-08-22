Lisätietoja XSEED-rahakkeesta

XSEED-rahakkeen hintatiedot

XSEED-rahakkeen valkoinen paperi

XSEED-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XSEED-rahakkeen tokenomiikka

XSEED-rahakkeen hintaennuste

MXS Games – hinta (XSEED)

Ei listattu

1XSEED - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.90%1D
USD
Reaaliaikainen MXS Games (XSEED) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:24:58 (UTC+8)

MXS Games (XSEED) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00160571
$ 0.00160571$ 0.00160571

$ 0
$ 0$ 0

-1.18%

-0.97%

+1.90%

+1.90%

MXS Games (XSEED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana XSEED on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XSEED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00160571, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XSEED on muuttunut -1.18% viimeisen tunnin aikana, -0.97% 24 tunnin aikana ja +1.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MXS Games (XSEED) -rahakkeen markkinatiedot

$ 151.38K
$ 151.38K$ 151.38K

--
----

$ 832.10K
$ 832.10K$ 832.10K

7.99B
7.99B 7.99B

43,899,998,600.0
43,899,998,600.0 43,899,998,600.0

MXS Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 151.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XSEED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.99B ja sen kokonaistarjonta on 43899998600.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 832.10K.

MXS Games (XSEED) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MXS Games – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MXS Games – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MXS Games – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MXS Games – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.97%
30 päivää$ 0-29.61%
60 päivää$ 0-17.91%
90 päivää$ 0--

Mikä on MXS Games (XSEED)

MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency).

MXS Games (XSEED) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

MXS Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MXS Games (XSEED) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MXS Games (XSEED) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MXS Games-rahakkeelle.

Tarkista MXS Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

XSEED paikallisiin valuuttoihin

MXS Games (XSEED) -rahakkeen tokenomiikka

MXS Games (XSEED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XSEED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "MXS Games (XSEED)"

Paljonko MXS Games (XSEED) on arvoltaan tänään?
XSEED-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XSEED-USD-parin nykyinen hinta?
XSEED -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MXS Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XSEED markkina-arvo on $ 151.38K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XSEED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XSEED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.99B USD.
Mikä oli XSEED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XSEED saavutti ATH-hinnaksi 0.00160571 USD.
Mikä oli XSEED-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XSEED-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XSEED-rahakkeen treidausvolyymi?
XSEED-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XSEED tänä vuonna korkeammalle?
XSEED saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XSEED-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:24:58 (UTC+8)

