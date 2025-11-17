PörssiDEX+
Reaaliaikainen Music by Virtuals-hinta on tänään 0.00114209 USD. MUSIC-rahakkeiden markkina-arvo on 1,140,773 USD. Seuraa reaaliaikaisia MUSIC/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Music by Virtuals-logo

Music by Virtuals – hinta (MUSIC)

Ei listattu

1MUSIC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00114353
-12.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Music by Virtuals (MUSIC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 18:27:48 (UTC+8)

Music by Virtuals-hinta tänään

Reaaliaikainen Music by Virtuals (MUSIC) -hinta on tänään $ 0.00114209, ja se on muuttunut 12.36 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen MUSIC-USD-muuntokurssi on $ 0.00114209 per MUSIC.

Music by Virtuals on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 1,140,773, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 997.59M MUSIC. Viimeisen 24 tunnin aikana MUSIC-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.00111939 (alin) ja $ 0.00130822 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.04681096, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, MUSIC liikkui -0.27% viimeisen tunnin aikana ja -39.31% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.

Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.14M
--
$ 1.14M
997.59M
997,589,005.9044687
Music by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MUSIC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.59M ja sen kokonaistarjonta on 997589005.9044687. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.14M.

Music by Virtuals-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00111939
24 h:n matalin
$ 0.00130822
24 h:n korkein

$ 0.00111939
$ 0.00130822
$ 0.04681096
$ 0
-0.27%

-12.36%

-39.31%

-39.31%

Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Music by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.000161122755758096.
Viimeisten 30 päivän aikana Music by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011531957.
Viimeisten 60 päivän aikana Music by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002717540.
Viimeisten 90 päivän aikana Music by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001984071437591202.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000161122755758096-12.36%
30 päivää$ +0.0011531957+100.97%
60 päivää$ -0.0002717540-23.79%
90 päivää$ -0.0001984071437591202-14.80%

Music by Virtuals-hintaennuste

Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MUSIC-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Music by Virtuals (MUSIC) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Music by Virtuals-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Music by Virtuals (MUSIC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Music by Virtuals”

Paljonko yksi Music by Virtuals on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Music by Virtuals-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Music by Virtuals-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 18:27:48 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
11-17 03:26:00Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16

