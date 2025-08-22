Lisätietoja MUSE-rahakkeesta

MUSE-rahakkeen hintatiedot

MUSE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MUSE-rahakkeen tokenomiikka

MUSE-rahakkeen hintaennuste

Muse DAO-logo

Muse DAO – hinta (MUSE)

Ei listattu

1MUSE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$8.84
$8.84$8.84
-1.80%1D
USD
Reaaliaikainen Muse DAO (MUSE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:13:44 (UTC+8)

Muse DAO (MUSE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 8.82
$ 8.82$ 8.82
24 h:n matalin
$ 9.15
$ 9.15$ 9.15
24 h:n korkein

$ 8.82
$ 8.82$ 8.82

$ 9.15
$ 9.15$ 9.15

$ 124.14
$ 124.14$ 124.14

$ 0.124326
$ 0.124326$ 0.124326

-0.56%

-1.89%

-0.49%

-0.49%

Muse DAO (MUSE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $8.84. Viimeisen 24 tunnin aikana MUSE on vaihdellut alimmillaan $ 8.82 ja korkeimmillaan $ 9.15 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MUSE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 124.14, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.124326.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MUSE on muuttunut -0.56% viimeisen tunnin aikana, -1.89% 24 tunnin aikana ja -0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Muse DAO (MUSE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.33M
$ 7.33M$ 7.33M

--
----

$ 7.33M
$ 7.33M$ 7.33M

829.13K
829.13K 829.13K

829,194.430813279
829,194.430813279 829,194.430813279

Muse DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MUSE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 829.13K ja sen kokonaistarjonta on 829194.430813279. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.33M.

Muse DAO (MUSE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Muse DAO – USD -hinta muuttui $ -0.171020252824221.
Viimeisten 30 päivän aikana Muse DAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.9711774280.
Viimeisten 60 päivän aikana Muse DAO – USD -hinnan muutos oli $ +2.3973938560.
Viimeisten 90 päivän aikana Muse DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.030285866634312.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.171020252824221-1.89%
30 päivää$ -0.9711774280-10.98%
60 päivää$ +2.3973938560+27.12%
90 päivää$ +0.030285866634312+0.34%

Mikä on Muse DAO (MUSE)

Muse DAO (MUSE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Muse DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Muse DAO (MUSE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Muse DAO (MUSE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Muse DAO-rahakkeelle.

Tarkista Muse DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

MUSE paikallisiin valuuttoihin

Muse DAO (MUSE) -rahakkeen tokenomiikka

Muse DAO (MUSE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MUSE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Muse DAO (MUSE)”

Paljonko Muse DAO (MUSE) on arvoltaan tänään?
MUSE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 8.84 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MUSE-USD-parin nykyinen hinta?
MUSE -USD-parin nykyinen hinta on $ 8.84. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Muse DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MUSE markkina-arvo on $ 7.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MUSE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MUSE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 829.13K USD.
Mikä oli MUSE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MUSE saavutti ATH-hinnaksi 124.14 USD.
Mikä oli MUSE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MUSE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.124326 USD.
Mikä on MUSE-rahakkeen treidausvolyymi?
MUSE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MUSE tänä vuonna korkeammalle?
MUSE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MUSE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:13:44 (UTC+8)

