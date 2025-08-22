Lisätietoja MUON-rahakkeesta

Ei listattu

1MUON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00415445
$0.00415445$0.00415445
-3.90%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Muon (MUON) -hintakaavio
Muon (MUON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00413769
$ 0.00413769$ 0.00413769
24 h:n matalin
$ 0.00432891
$ 0.00432891$ 0.00432891
24 h:n korkein

$ 0.00413769
$ 0.00413769$ 0.00413769

$ 0.00432891
$ 0.00432891$ 0.00432891

$ 0.01344526
$ 0.01344526$ 0.01344526

$ 0.00413769
$ 0.00413769$ 0.00413769

-0.69%

-3.97%

-22.99%

-22.99%

Muon (MUON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00415445. Viimeisen 24 tunnin aikana MUON on vaihdellut alimmillaan $ 0.00413769 ja korkeimmillaan $ 0.00432891 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MUON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01344526, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00413769.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MUON on muuttunut -0.69% viimeisen tunnin aikana, -3.97% 24 tunnin aikana ja -22.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Muon (MUON) -rahakkeen markkinatiedot

$ 175.24K
$ 175.24K$ 175.24K

--
----

$ 175.24K
$ 175.24K$ 175.24K

42.14M
42.14M 42.14M

42,143,694.27752191
42,143,694.27752191 42,143,694.27752191

Muon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 175.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MUON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.14M ja sen kokonaistarjonta on 42143694.27752191. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 175.24K.

Muon (MUON) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Muon – USD -hinta muuttui $ -0.000172010574513988.
Viimeisten 30 päivän aikana Muon – USD -hinnan muutos oli $ -0.0019864643.
Viimeisten 60 päivän aikana Muon – USD -hinnan muutos oli $ -0.0023101330.
Viimeisten 90 päivän aikana Muon – USD -hinnan muutos oli $ -0.006413109527423274.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000172010574513988-3.97%
30 päivää$ -0.0019864643-47.81%
60 päivää$ -0.0023101330-55.60%
90 päivää$ -0.006413109527423274-60.68%

Mikä on Muon (MUON)

Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Muon (MUON) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Muon-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Muon (MUON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Muon (MUON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Muon-rahakkeelle.

Tarkista Muon-rahakkeen hintaennuste nyt!

MUON paikallisiin valuuttoihin

Muon (MUON) -rahakkeen tokenomiikka

Muon (MUON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MUON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Muon (MUON)”

Paljonko Muon (MUON) on arvoltaan tänään?
MUON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00415445 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MUON-USD-parin nykyinen hinta?
MUON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00415445. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Muon-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MUON markkina-arvo on $ 175.24K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MUON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MUON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.14M USD.
Mikä oli MUON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MUON saavutti ATH-hinnaksi 0.01344526 USD.
Mikä oli MUON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MUON-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00413769 USD.
Mikä on MUON-rahakkeen treidausvolyymi?
MUON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MUON tänä vuonna korkeammalle?
MUON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MUON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

