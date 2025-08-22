Muhdo Hub – hinta (DNA)
+0.42%
-3.28%
-22.65%
-22.65%
Muhdo Hub (DNA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana DNA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00103267 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.088083, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DNA on muuttunut +0.42% viimeisen tunnin aikana, -3.28% 24 tunnin aikana ja -22.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Muhdo Hub-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.77B ja sen kokonaistarjonta on 4786912991.86705. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.73M.
Tämän päivän aikana Muhdo Hub – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Muhdo Hub – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Muhdo Hub – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Muhdo Hub – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.28%
|30 päivää
|$ 0
|-32.56%
|60 päivää
|$ 0
|-48.05%
|90 päivää
|$ 0
|--
Muhdo's AI-driven health ecosystem empowers you to stake, earn, and access tailored wellness products based on your unique genetic makeup. Why $DNA Token? Through the implementation of a Web3 based $DNA Token, the health and wellbeing services provided by Muhdo are dramatically enhanced. Muhdo is able to provide its own unique framework on the Web3 layer to create a secure and improved experience for Muhdo Hub users. Turn Health in to Wealth In addition to the health benefits that the $DNA Token provides through the user experience, the $DNA Token also provides opportunities for extended user rewards. Muhdo App users, at their discretion, are able to anonymously offer their individual data for research in exchange for $DNA Token rewards. This Data Mining feature further opens the pathway to revenue share. Muhdo Earn Muhdo Earn is an exciting feature that provides $DNA Token users the opportunity to earn a share of revenue generated by Muhdo through a staking pool. Muhdo users are able to stake their $DNA Tokens that they have earned to periodically receive even more $DNA Tokens for use in the Muhdo Ecosystem. The Muhdo User Experience A Muhdo user is onboarded through the Muhdo Hub and is encouraged to perform a DNA or epigenetic test to receive specific information about their own health and DNA. This unique data is utilized in the Muhdo Hub to make informed decisions to improve their health. By using the Muhdo App, rewards in the form of the $DNA Token can be earned and redeemed for health products recommended and provided by Muhdo based on the user's specific requirements.
Kuinka paljon Muhdo Hub (DNA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Muhdo Hub (DNA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Muhdo Hub-rahakkeelle.
Tarkista Muhdo Hub-rahakkeen hintaennuste nyt!
Muhdo Hub (DNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DNA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
