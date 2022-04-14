Mu Coin (MU) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Mu Coin (MU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Mu Coin (MU) -rahakkeen tiedot

Mu Coin is the entry point into the Mu Ecosystem. It is a speculative token by nature. It serves to main functions in the Mu Ecosystem. 1. For price speculation for those wishing to speculate on token prices. 2. The entry point into the rest of the Mu Ecosystem.

Our main utility token, Mu Gold, for example can only be purchased with Mu Coin. Anyone wishing to aquire Mu Gold for it's payment utility must first purchase Mu Coin as the only liquidty pool for Mu Gold is with Mu Coin.

Anyone wishing to participate in the Mu Ecosytem must first aquire Mu Coin.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.mu.money

Mu Coin (MU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Mu Coin (MU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 32.16K
$ 32.16K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00M
$ 1.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00M
$ 1.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 32.16K
$ 32.16K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 3.26
$ 3.26
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.01981126
$ 0.01981126
Nykyinen hinta:
$ 0.03219716
$ 0.03219716

Mu Coin (MU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Mu Coin (MU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MU-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MU-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.