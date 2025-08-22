Lisätietoja MTG-rahakkeesta

MTG-rahakkeen hintatiedot

MTG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MTG-rahakkeen tokenomiikka

MTG-rahakkeen hintaennuste

MTG Token-logo

MTG Token – hinta (MTG)

Ei listattu

1MTG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00016887
+0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen MTG Token (MTG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:08:00 (UTC+8)

MTG Token (MTG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.00467638
$ 0
+0.07%

+0.52%

-27.58%

-27.58%

MTG Token (MTG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MTG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MTG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00467638, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MTG on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, +0.52% 24 tunnin aikana ja -27.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MTG Token (MTG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 168.97K
--
$ 168.97K
1.00B
1,000,000,000.0
MTG Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 168.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 168.97K.

MTG Token (MTG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MTG Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MTG Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MTG Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MTG Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.52%
30 päivää$ 0+59.80%
60 päivää$ 0-17.99%
90 päivää$ 0--

Mikä on MTG Token (MTG)

MTG is the first project that connects the latest Move to Earn trend with meme token & burning tokenomics.

MTG Token (MTG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MTG Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MTG Token (MTG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MTG Token (MTG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MTG Token-rahakkeelle.

Tarkista MTG Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

MTG paikallisiin valuuttoihin

MTG Token (MTG) -rahakkeen tokenomiikka

MTG Token (MTG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MTG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MTG Token (MTG)”

Paljonko MTG Token (MTG) on arvoltaan tänään?
MTG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MTG-USD-parin nykyinen hinta?
MTG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MTG Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MTG markkina-arvo on $ 168.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli MTG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MTG saavutti ATH-hinnaksi 0.00467638 USD.
Mikä oli MTG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MTG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MTG-rahakkeen treidausvolyymi?
MTG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MTG tänä vuonna korkeammalle?
MTG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MTG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
