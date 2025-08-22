Lisätietoja MPS-rahakkeesta

MPS-rahakkeen hintatiedot

MPS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MPS-rahakkeen tokenomiikka

MPS-rahakkeen hintaennuste

Mt Pelerin Shares-logo

Mt Pelerin Shares – hinta (MPS)

Ei listattu

1MPS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+4.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Mt Pelerin Shares (MPS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:13:29 (UTC+8)

Mt Pelerin Shares (MPS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.00%

+4.64%

+0.69%

+0.69%

Mt Pelerin Shares (MPS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.64. Viimeisen 24 tunnin aikana MPS on vaihdellut alimmillaan $ 3.48 ja korkeimmillaan $ 3.73 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MPS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.26, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.1.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MPS on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +4.64% 24 tunnin aikana ja +0.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mt Pelerin Shares (MPS) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

Mt Pelerin Shares-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.82M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00K ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.39M.

Mt Pelerin Shares (MPS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mt Pelerin Shares – USD -hinta muuttui $ +0.161559.
Viimeisten 30 päivän aikana Mt Pelerin Shares – USD -hinnan muutos oli $ -0.1030134560.
Viimeisten 60 päivän aikana Mt Pelerin Shares – USD -hinnan muutos oli $ +0.0742050400.
Viimeisten 90 päivän aikana Mt Pelerin Shares – USD -hinnan muutos oli $ -0.062027613687497.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.161559+4.64%
30 päivää$ -0.1030134560-2.83%
60 päivää$ +0.0742050400+2.04%
90 päivää$ -0.062027613687497-1.67%

Mikä on Mt Pelerin Shares (MPS)

MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Mt Pelerin Shares (MPS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Mt Pelerin Shares-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mt Pelerin Shares (MPS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mt Pelerin Shares (MPS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mt Pelerin Shares-rahakkeelle.

Tarkista Mt Pelerin Shares-rahakkeen hintaennuste nyt!

MPS paikallisiin valuuttoihin

Mt Pelerin Shares (MPS) -rahakkeen tokenomiikka

Mt Pelerin Shares (MPS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MPS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mt Pelerin Shares (MPS)”

Paljonko Mt Pelerin Shares (MPS) on arvoltaan tänään?
MPS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.64 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MPS-USD-parin nykyinen hinta?
MPS -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.64. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mt Pelerin Shares-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MPS markkina-arvo on $ 1.82M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00K USD.
Mikä oli MPS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MPS saavutti ATH-hinnaksi 28.26 USD.
Mikä oli MPS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MPS-rahakkeen ATL-hinta oli 1.1 USD.
Mikä on MPS-rahakkeen treidausvolyymi?
MPS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MPS tänä vuonna korkeammalle?
MPS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MPS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:13:29 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

