MSQ Cycle Burn-logo

MSQ Cycle Burn – hinta (BURN)

Ei listattu

1BURN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0088986
$0.0088986$0.0088986
+3.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen MSQ Cycle Burn (BURN) -hintakaavio
MSQ Cycle Burn (BURN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0083869
$ 0.0083869$ 0.0083869
24 h:n matalin
$ 0.00900207
$ 0.00900207$ 0.00900207
24 h:n korkein

$ 0.0083869
$ 0.0083869$ 0.0083869

$ 0.00900207
$ 0.00900207$ 0.00900207

$ 0.381765
$ 0.381765$ 0.381765

$ 0.00224419
$ 0.00224419$ 0.00224419

-0.60%

+3.70%

-14.93%

-14.93%

MSQ Cycle Burn (BURN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0088986. Viimeisen 24 tunnin aikana BURN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0083869 ja korkeimmillaan $ 0.00900207 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BURN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.381765, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00224419.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BURN on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, +3.70% 24 tunnin aikana ja -14.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MSQ Cycle Burn (BURN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 91.07K
$ 91.07K$ 91.07K

--
----

$ 91.07K
$ 91.07K$ 91.07K

10.20M
10.20M 10.20M

10,200,000.0
10,200,000.0 10,200,000.0

MSQ Cycle Burn-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 91.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BURN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.20M ja sen kokonaistarjonta on 10200000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 91.07K.

MSQ Cycle Burn (BURN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MSQ Cycle Burn – USD -hinta muuttui $ +0.00031711.
Viimeisten 30 päivän aikana MSQ Cycle Burn – USD -hinnan muutos oli $ -0.0055379440.
Viimeisten 60 päivän aikana MSQ Cycle Burn – USD -hinnan muutos oli $ -0.0027996330.
Viimeisten 90 päivän aikana MSQ Cycle Burn – USD -hinnan muutos oli $ -0.009320164341764.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00031711+3.70%
30 päivää$ -0.0055379440-62.23%
60 päivää$ -0.0027996330-31.46%
90 päivää$ -0.009320164341764-51.15%

Mikä on MSQ Cycle Burn (BURN)

MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.

MSQ Cycle Burn (BURN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MSQ Cycle Burn-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MSQ Cycle Burn (BURN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MSQ Cycle Burn (BURN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MSQ Cycle Burn-rahakkeelle.

Tarkista MSQ Cycle Burn-rahakkeen hintaennuste nyt!

BURN paikallisiin valuuttoihin

MSQ Cycle Burn (BURN) -rahakkeen tokenomiikka

MSQ Cycle Burn (BURN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BURN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MSQ Cycle Burn (BURN)”

Paljonko MSQ Cycle Burn (BURN) on arvoltaan tänään?
BURN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0088986 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BURN-USD-parin nykyinen hinta?
BURN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0088986. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MSQ Cycle Burn-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BURN markkina-arvo on $ 91.07K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BURN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BURN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.20M USD.
Mikä oli BURN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BURN saavutti ATH-hinnaksi 0.381765 USD.
Mikä oli BURN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BURN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00224419 USD.
Mikä on BURN-rahakkeen treidausvolyymi?
BURN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BURN tänä vuonna korkeammalle?
BURN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BURN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.