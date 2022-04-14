MS Paint (PAINT) -rahakkeen tokenomiikka
MS Paint (PAINT) -rahakkeen tiedot
$PAINT is a unique token on the Solana blockchain, distinguished by its vibrant community-driven ethos. It has evolved into a hub for digital creativity, where members bond over their shared love of creating and sharing artwork made in Microsoft Paint. This simple, nostalgic medium has become the canvas for a wide array of artistic expressions, fostering a sense of camaraderie and collective identity among the community. While retaining its memecoin roots, $PAINT now serves as a symbol of the community's passion for accessible, digital art-making and the joy of connecting over shared, creative endeavors.
MS Paint (PAINT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu MS Paint (PAINT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
MS Paint (PAINT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
MS Paint (PAINT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PAINT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAINT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PAINT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAINT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
PAINT-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne PAINT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PAINT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.