Moxie (MOXIE) -rahakkeen tokenomiikka
Moxie (MOXIE) -rahakkeen tiedot
Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency.
With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters.
It's really simple:
- Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly.
- Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens.
The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned.
Moxie (MOXIE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Moxie (MOXIE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Moxie (MOXIE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Moxie (MOXIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MOXIE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOXIE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MOXIE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOXIE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.