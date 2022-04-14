MoveZ (MOVEZ) -rahakkeen tokenomiikka

MoveZ (MOVEZ) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MoveZ (MOVEZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
MoveZ (MOVEZ) -rahakkeen tiedot

MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features!

MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more!

Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it!

Virallinen verkkosivusto:
https://www.movez.me/

MoveZ (MOVEZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MoveZ (MOVEZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 6.98K
Kokonaistarjonta:
$ 5.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 390.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 89.55K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04790956
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0
Nykyinen hinta:
$ 0
MoveZ (MOVEZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MoveZ (MOVEZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MOVEZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOVEZ-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MOVEZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOVEZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.