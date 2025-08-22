Lisätietoja MOC-rahakkeesta

Mossland-logo

Mossland – hinta (MOC)

Ei listattu

1MOC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,062929
$0,062929$0,062929
-1,10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Mossland (MOC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:00:38 (UTC+8)

Mossland (MOC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0,062475
$ 0,062475$ 0,062475
24 h:n matalin
$ 0,06363
$ 0,06363$ 0,06363
24 h:n korkein

$ 0,062475
$ 0,062475$ 0,062475

$ 0,06363
$ 0,06363$ 0,06363

$ 0,516719
$ 0,516719$ 0,516719

$ 0,00218821
$ 0,00218821$ 0,00218821

+0,30%

-1,10%

-11,37%

-11,37%

Mossland (MOC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,062929. Viimeisen 24 tunnin aikana MOC on vaihdellut alimmillaan $ 0,062475 ja korkeimmillaan $ 0,06363 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,516719, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,00218821.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOC on muuttunut +0,30% viimeisen tunnin aikana, -1,10% 24 tunnin aikana ja -11,37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mossland (MOC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27,21M
$ 27,21M$ 27,21M

--
----

$ 31,46M
$ 31,46M$ 31,46M

432,49M
432,49M 432,49M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Mossland-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27,21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MOC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 432,49M ja sen kokonaistarjonta on 500000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31,46M.

Mossland (MOC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mossland – USD -hinta muuttui $ -0,00070055000629958.
Viimeisten 30 päivän aikana Mossland – USD -hinnan muutos oli $ -0,0108532387.
Viimeisten 60 päivän aikana Mossland – USD -hinnan muutos oli $ +0,0085295665.
Viimeisten 90 päivän aikana Mossland – USD -hinnan muutos oli $ -0,00751260641491477.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0,00070055000629958-1,10%
30 päivää$ -0,0108532387-17,24%
60 päivää$ +0,0085295665+13,55%
90 päivää$ -0,00751260641491477-10,66%

Mikä on Mossland (MOC)

“Mossland” is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties.

Mossland-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mossland (MOC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mossland (MOC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mossland-rahakkeelle.

Tarkista Mossland-rahakkeen hintaennuste nyt!

MOC paikallisiin valuuttoihin

Mossland (MOC) -rahakkeen tokenomiikka

Mossland (MOC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mossland (MOC)”

Paljonko Mossland (MOC) on arvoltaan tänään?
MOC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0,062929 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOC-USD-parin nykyinen hinta?
MOC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0,062929. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mossland-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOC markkina-arvo on $ 27,21M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 432,49M USD.
Mikä oli MOC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOC saavutti ATH-hinnaksi 0,516719 USD.
Mikä oli MOC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOC-rahakkeen ATL-hinta oli 0,00218821 USD.
Mikä on MOC-rahakkeen treidausvolyymi?
MOC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MOC tänä vuonna korkeammalle?
MOC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sija viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:00:38 (UTC+8)

Mossland (MOC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.