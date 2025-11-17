PörssiDEX+
Reaaliaikainen Mortgage Coin-hinta on tänään 0 USD. MORTGAGE-rahakkeiden markkina-arvo on 12,655.67 USD. Seuraa reaaliaikaisia MORTGAGE/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Lisätietoja MORTGAGE-rahakkeesta

MORTGAGE-rahakkeen hintatiedot

Mikä on MORTGAGE

MORTGAGE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MORTGAGE-rahakkeen tokenomiikka

MORTGAGE-rahakkeen hintaennuste

Mortgage Coin-logo

Mortgage Coin – hinta (MORTGAGE)

Ei listattu

1MORTGAGE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.30%1D
USD
Reaaliaikainen Mortgage Coin (MORTGAGE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 19:38:39 (UTC+8)

Mortgage Coin-hinta tänään

Reaaliaikainen Mortgage Coin (MORTGAGE) -hinta on tänään --, ja se on muuttunut 0.31 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen MORTGAGE-USD-muuntokurssi on -- per MORTGAGE.

Mortgage Coin on tällä hetkellä sijalla #- markkina-arvon perusteella, joka on $ 12,655.67, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 999.34M MORTGAGE. Viimeisen 24 tunnin aikana MORTGAGE-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0 (alin) ja $ 0 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, MORTGAGE liikkui +0.06% viimeisen tunnin aikana ja -18.54% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli --.

Mortgage Coin (MORTGAGE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.66K
$ 12.66K$ 12.66K

--
----

$ 12.66K
$ 12.66K$ 12.66K

999.34M
999.34M 999.34M

999,338,197.521453
999,338,197.521453 999,338,197.521453

Mortgage Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MORTGAGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.34M ja sen kokonaistarjonta on 999338197.521453. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.66K.

Mortgage Coin-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+0.31%

-18.54%

-18.54%

Mortgage Coin (MORTGAGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mortgage Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mortgage Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Mortgage Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Mortgage Coin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.31%
30 päivää$ 0-23.68%
60 päivää$ 0-70.58%
90 päivää$ 0--

Mortgage Coin-hintaennuste

Mortgage Coin (MORTGAGE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti MORTGAGE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Mortgage Coin (MORTGAGE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Mortgage Coin-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Mortgage Coin (MORTGAGE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mortgage Coin”

Paljonko yksi Mortgage Coin on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Mortgage Coin-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Mortgage Coin-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 19:38:39 (UTC+8)

Mortgage Coin (MORTGAGE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
11-17 03:26:00Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16

Tutustu tarkemmin Mortgage Coin-rahakkeisiin

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.