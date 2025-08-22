Lisätietoja MMAI-rahakkeesta

Morpho MAI-logo

Morpho MAI – hinta (MMAI)

Ei listattu

1MMAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.007
$1.007$1.007
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Morpho MAI (MMAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:24:12 (UTC+8)

Morpho MAI (MMAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
24 h:n matalin
$ 1.009
$ 1.009$ 1.009
24 h:n korkein

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 0.987454
$ 0.987454$ 0.987454

-0.00%

+0.06%

-0.24%

-0.24%

Morpho MAI (MMAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.007. Viimeisen 24 tunnin aikana MMAI on vaihdellut alimmillaan $ 1.007 ja korkeimmillaan $ 1.009 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MMAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.036, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.987454.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MMAI on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.06% 24 tunnin aikana ja -0.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Morpho MAI (MMAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 145.97K
$ 145.97K$ 145.97K

--
----

$ 145.97K
$ 145.97K$ 145.97K

144.92K
144.92K 144.92K

144,924.0
144,924.0 144,924.0

Morpho MAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 145.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MMAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 144.92K ja sen kokonaistarjonta on 144924.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 145.97K.

Morpho MAI (MMAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Morpho MAI – USD -hinta muuttui $ +0.0006185.
Viimeisten 30 päivän aikana Morpho MAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004724844.
Viimeisten 60 päivän aikana Morpho MAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0042707877.
Viimeisten 90 päivän aikana Morpho MAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.008002759225618.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0006185+0.06%
30 päivää$ -0.0004724844-0.04%
60 päivää$ -0.0042707877-0.42%
90 päivää$ -0.008002759225618-0.78%

Mikä on Morpho MAI (MMAI)

The Morpho MAI vault supplies MAI into various collateral markets in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Morpho MAI (MMAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Morpho MAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Morpho MAI (MMAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Morpho MAI (MMAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Morpho MAI-rahakkeelle.

Tarkista Morpho MAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

MMAI paikallisiin valuuttoihin

Morpho MAI (MMAI) -rahakkeen tokenomiikka

Morpho MAI (MMAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MMAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Morpho MAI (MMAI)”

Paljonko Morpho MAI (MMAI) on arvoltaan tänään?
MMAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.007 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MMAI-USD-parin nykyinen hinta?
MMAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.007. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Morpho MAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MMAI markkina-arvo on $ 145.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MMAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MMAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 144.92K USD.
Mikä oli MMAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MMAI saavutti ATH-hinnaksi 1.036 USD.
Mikä oli MMAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MMAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.987454 USD.
Mikä on MMAI-rahakkeen treidausvolyymi?
MMAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MMAI tänä vuonna korkeammalle?
MMAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MMAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
