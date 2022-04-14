Moontax (CPAI) -rahakkeen tokenomiikka
Moontax (CPAI) -rahakkeen tiedot
The first AI tax platform with expert validation
$CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra.
Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website.
By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token.
With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem.
In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes?
Moontax (CPAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Moontax (CPAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Moontax (CPAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Moontax (CPAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CPAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CPAI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CPAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CPAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
CPAI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne CPAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CPAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.