MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services.
Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch.
The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services.
MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team.
The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.
MoonPrime Games (LUNAR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
MoonPrime Games (LUNAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LUNAR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUNAR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.