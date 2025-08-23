Lisätietoja MGTAI-rahakkeesta

Moongate Fun – hinta (MGTAI)

Moongate Fun (MGTAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

+7.53%

-6.38%

-6.38%

Moongate Fun (MGTAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MGTAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MGTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MGTAI on muuttunut +0.61% viimeisen tunnin aikana, +7.53% 24 tunnin aikana ja -6.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Moongate Fun (MGTAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.64K
$ 9.64K$ 9.64K

--
----

$ 9.64K
$ 9.64K$ 9.64K

4.80B
4.80B 4.80B

4,795,903,432.957713
4,795,903,432.957713 4,795,903,432.957713

Moongate Fun-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.64K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MGTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.80B ja sen kokonaistarjonta on 4795903432.957713. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.64K.

Moongate Fun (MGTAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Moongate Fun – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Moongate Fun – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Moongate Fun – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Moongate Fun – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+7.53%
30 päivää$ 0-1.55%
60 päivää$ 0-3.43%
90 päivää$ 0--

Mikä on Moongate Fun (MGTAI)

Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations.

Moongate Fun-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Moongate Fun (MGTAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Moongate Fun (MGTAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Moongate Fun-rahakkeelle.

Tarkista Moongate Fun-rahakkeen hintaennuste nyt!

MGTAI paikallisiin valuuttoihin

Moongate Fun (MGTAI) -rahakkeen tokenomiikka

Moongate Fun (MGTAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MGTAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Moongate Fun (MGTAI)”

Paljonko Moongate Fun (MGTAI) on arvoltaan tänään?
MGTAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MGTAI-USD-parin nykyinen hinta?
MGTAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Moongate Fun-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MGTAI markkina-arvo on $ 9.64K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MGTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MGTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.80B USD.
Mikä oli MGTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MGTAI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MGTAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MGTAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MGTAI-rahakkeen treidausvolyymi?
MGTAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MGTAI tänä vuonna korkeammalle?
MGTAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MGTAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
