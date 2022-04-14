MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MoonDog AI (MDOGAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tiedot

ChadFi is an all-in-one cryptocurrency trading platform designed to simplify and enhance the trading experience. It addresses common challenges faced by traders, such as information overload, security concerns, and time management issues, by integrating advanced tools and AI-driven insights into a single, user-friendly interface. The platform's core feature is MoonDog, an AI Trading Co-Pilot that provides real-time market analysis, identifies high-probability trading setups, and offers personalized trading recommendations. ChadFi aims to empower traders with the tools they need to make informed decisions, maximize profitability, and reclaim their time and freedom.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.basedmoondog.com/
Valkoinen paperi:
https://moondog-1.gitbook.io/moondog

MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 18.40K
$ 18.40K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 18.40K
$ 18.40K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01391801
$ 0.01391801
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MDOGAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MDOGAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MDOGAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MDOGAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MDOGAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MDOGAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MDOGAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.