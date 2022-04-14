MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tokenomiikka
MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tiedot
ChadFi is an all-in-one cryptocurrency trading platform designed to simplify and enhance the trading experience. It addresses common challenges faced by traders, such as information overload, security concerns, and time management issues, by integrating advanced tools and AI-driven insights into a single, user-friendly interface. The platform's core feature is MoonDog, an AI Trading Co-Pilot that provides real-time market analysis, identifies high-probability trading setups, and offers personalized trading recommendations. ChadFi aims to empower traders with the tools they need to make informed decisions, maximize profitability, and reclaim their time and freedom.
MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MDOGAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MDOGAI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
