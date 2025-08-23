Lisätietoja MDOGAI-rahakkeesta

MDOGAI-rahakkeen hintatiedot

MDOGAI-rahakkeen valkoinen paperi

MDOGAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MDOGAI-rahakkeen tokenomiikka

MDOGAI-rahakkeen hintaennuste

MoonDog AI-logo

MoonDog AI – hinta (MDOGAI)

Ei listattu

1MDOGAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen MoonDog AI (MDOGAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:09:23 (UTC+8)

MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01391801
$ 0.01391801$ 0.01391801

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.00%

-0.00%

MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MDOGAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MDOGAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01391801, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MDOGAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.85K
$ 16.85K$ 16.85K

--
----

$ 16.85K
$ 16.85K$ 16.85K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

MoonDog AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.85K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MDOGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.85K.

MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MoonDog AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MoonDog AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MoonDog AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MoonDog AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+13.05%
60 päivää$ 0+42.39%
90 päivää$ 0--

Mikä on MoonDog AI (MDOGAI)

ChadFi is an all-in-one cryptocurrency trading platform designed to simplify and enhance the trading experience. It addresses common challenges faced by traders, such as information overload, security concerns, and time management issues, by integrating advanced tools and AI-driven insights into a single, user-friendly interface. The platform's core feature is MoonDog, an AI Trading Co-Pilot that provides real-time market analysis, identifies high-probability trading setups, and offers personalized trading recommendations. ChadFi aims to empower traders with the tools they need to make informed decisions, maximize profitability, and reclaim their time and freedom.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MoonDog AI (MDOGAI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

MoonDog AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MoonDog AI (MDOGAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MoonDog AI (MDOGAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MoonDog AI-rahakkeelle.

Tarkista MoonDog AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

MDOGAI paikallisiin valuuttoihin

MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tokenomiikka

MoonDog AI (MDOGAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MDOGAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MoonDog AI (MDOGAI)”

Paljonko MoonDog AI (MDOGAI) on arvoltaan tänään?
MDOGAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MDOGAI-USD-parin nykyinen hinta?
MDOGAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MoonDog AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MDOGAI markkina-arvo on $ 16.85K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MDOGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MDOGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli MDOGAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MDOGAI saavutti ATH-hinnaksi 0.01391801 USD.
Mikä oli MDOGAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MDOGAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MDOGAI-rahakkeen treidausvolyymi?
MDOGAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MDOGAI tänä vuonna korkeammalle?
MDOGAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MDOGAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista.