Moon Tropica (CAH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Moon Tropica (CAH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Moon Tropica (CAH) -rahakkeen tiedot

Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up!

Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture.

Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory!

Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes.

The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.

Virallinen verkkosivusto:
http://moontropica.com

Moon Tropica (CAH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Moon Tropica (CAH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M
Kokonaistarjonta:
$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 53.6
$ 53.6$ 53.6
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.136106
$ 0.136106$ 0.136106
Nykyinen hinta:
$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

Moon Tropica (CAH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Moon Tropica (CAH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CAH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CAH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CAH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CAH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CAH-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CAH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CAH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.


Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.