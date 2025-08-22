Lisätietoja MOO-rahakkeesta

MOO-rahakkeen hintatiedot

MOO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MOO-rahakkeen tokenomiikka

MOO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Moola Market-logo

Moola Market – hinta (MOO)

Ei listattu

1MOO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00294506
$0.00294506$0.00294506
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Moola Market (MOO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:23:58 (UTC+8)

Moola Market (MOO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00294506
$ 0.00294506$ 0.00294506
24 h:n matalin
$ 0.0030151
$ 0.0030151$ 0.0030151
24 h:n korkein

$ 0.00294506
$ 0.00294506$ 0.00294506

$ 0.0030151
$ 0.0030151$ 0.0030151

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 0.00179946
$ 0.00179946$ 0.00179946

--

-0.82%

-8.10%

-8.10%

Moola Market (MOO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00294506. Viimeisen 24 tunnin aikana MOO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00294506 ja korkeimmillaan $ 0.0030151 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.05, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00179946.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.82% 24 tunnin aikana ja -8.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Moola Market (MOO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 217.25K
$ 217.25K$ 217.25K

--
----

$ 294.51K
$ 294.51K$ 294.51K

73.77M
73.77M 73.77M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Moola Market-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 217.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.77M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 294.51K.

Moola Market (MOO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Moola Market – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Moola Market – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005395632.
Viimeisten 60 päivän aikana Moola Market – USD -hinnan muutos oli $ +0.0007036873.
Viimeisten 90 päivän aikana Moola Market – USD -hinnan muutos oli $ +0.000105971828038093.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.82%
30 päivää$ -0.0005395632-18.32%
60 päivää$ +0.0007036873+23.89%
90 päivää$ +0.000105971828038093+3.73%

Mikä on Moola Market (MOO)

Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Moola Market (MOO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Moola Market-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Moola Market (MOO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Moola Market (MOO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Moola Market-rahakkeelle.

Tarkista Moola Market-rahakkeen hintaennuste nyt!

MOO paikallisiin valuuttoihin

Moola Market (MOO) -rahakkeen tokenomiikka

Moola Market (MOO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Moola Market (MOO)”

Paljonko Moola Market (MOO) on arvoltaan tänään?
MOO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00294506 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOO-USD-parin nykyinen hinta?
MOO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00294506. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Moola Market-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOO markkina-arvo on $ 217.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 73.77M USD.
Mikä oli MOO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOO saavutti ATH-hinnaksi 3.05 USD.
Mikä oli MOO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00179946 USD.
Mikä on MOO-rahakkeen treidausvolyymi?
MOO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MOO tänä vuonna korkeammalle?
MOO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:23:58 (UTC+8)

Moola Market (MOO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.