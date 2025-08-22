Lisätietoja MOOD-rahakkeesta

MOOD-rahakkeen hintatiedot

MOOD-rahakkeen valkoinen paperi

MOOD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MOOD-rahakkeen tokenomiikka

MOOD-rahakkeen hintaennuste

MOOD AI-logo

MOOD AI – hinta (MOOD)

Ei listattu

1MOOD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00028623
$0.00028623$0.00028623
-0.30%1D
USD
Reaaliaikainen MOOD AI (MOOD) -hintakaavio
MOOD AI (MOOD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00545894
$ 0.00545894$ 0.00545894

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.34%

-10.97%

-10.97%

MOOD AI (MOOD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MOOD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00545894, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MOOD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.34% 24 tunnin aikana ja -10.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MOOD AI (MOOD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 24.30K
$ 24.30K$ 24.30K

--
----

$ 28.62K
$ 28.62K$ 28.62K

84.90M
84.90M 84.90M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

MOOD AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MOOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 84.90M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.62K.

MOOD AI (MOOD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MOOD AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MOOD AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MOOD AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MOOD AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.34%
30 päivää$ 0-89.43%
60 päivää$ 0-85.99%
90 päivää$ 0--

Mikä on MOOD AI (MOOD)

MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MOOD AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MOOD AI (MOOD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MOOD AI (MOOD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MOOD AI-rahakkeelle.

Tarkista MOOD AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

MOOD paikallisiin valuuttoihin

MOOD AI (MOOD) -rahakkeen tokenomiikka

MOOD AI (MOOD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MOOD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "MOOD AI (MOOD)"

Paljonko MOOD AI (MOOD) on arvoltaan tänään?
MOOD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MOOD-USD-parin nykyinen hinta?
MOOD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MOOD AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MOOD markkina-arvo on $ 24.30K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MOOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MOOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 84.90M USD.
Mikä oli MOOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MOOD saavutti ATH-hinnaksi 0.00545894 USD.
Mikä oli MOOD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MOOD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MOOD-rahakkeen treidausvolyymi?
MOOD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MOOD tänä vuonna korkeammalle?
MOOD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MOOD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
