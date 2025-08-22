MOOD AI – hinta (MOOD)
--
-0.34%
-10.97%
-10.97%
MOOD AI (MOOD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MOOD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MOOD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00545894, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MOOD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.34% 24 tunnin aikana ja -10.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MOOD AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MOOD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 84.90M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.62K.
Tämän päivän aikana MOOD AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MOOD AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MOOD AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MOOD AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.34%
|30 päivää
|$ 0
|-89.43%
|60 päivää
|$ 0
|-85.99%
|90 päivää
|$ 0
|--
MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.
