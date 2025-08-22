Lisätietoja MONI-rahakkeesta

Monsta Infinite-logo

Monsta Infinite – hinta (MONI)

Ei listattu

1MONI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00216467
$0.00216467$0.00216467
-0.70%1D
USD
Reaaliaikainen Monsta Infinite (MONI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:22:58 (UTC+8)

Monsta Infinite (MONI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0021279
$ 0.0021279
24 h:n matalin
$ 0.00221724
$ 0.00221724
24 h:n korkein

$ 0.0021279
$ 0.0021279

$ 0.00221724
$ 0.00221724

$ 4.87
$ 4.87

$ 0.00177851
$ 0.00177851

+0.13%

-0.72%

+13.48%

+13.48%

Monsta Infinite (MONI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00216467. Viimeisen 24 tunnin aikana MONI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0021279 ja korkeimmillaan $ 0.00221724 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MONI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.87, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00177851.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MONI on muuttunut +0.13% viimeisen tunnin aikana, -0.72% 24 tunnin aikana ja +13.48% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Monsta Infinite (MONI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 79.81K
$ 79.81K

--
--

$ 584.46K
$ 584.46K

36.87M
36.87M

270,000,000.0
270,000,000.0

Monsta Infinite-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 79.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MONI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.87M ja sen kokonaistarjonta on 270000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 584.46K.

Monsta Infinite (MONI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Monsta Infinite – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Monsta Infinite – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000776532.
Viimeisten 60 päivän aikana Monsta Infinite – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002300039.
Viimeisten 90 päivän aikana Monsta Infinite – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003318197997281407.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.72%
30 päivää$ -0.0000776532-3.58%
60 päivää$ +0.0002300039+10.63%
90 päivää$ -0.0003318197997281407-13.29%

Mikä on Monsta Infinite (MONI)

Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.

Monsta Infinite (MONI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Monsta Infinite-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Monsta Infinite (MONI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Monsta Infinite (MONI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Monsta Infinite-rahakkeelle.

Tarkista Monsta Infinite-rahakkeen hintaennuste nyt!

MONI paikallisiin valuuttoihin

Monsta Infinite (MONI) -rahakkeen tokenomiikka

Monsta Infinite (MONI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MONI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Monsta Infinite (MONI)”

Paljonko Monsta Infinite (MONI) on arvoltaan tänään?
MONI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00216467 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MONI-USD-parin nykyinen hinta?
MONI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00216467. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Monsta Infinite-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MONI markkina-arvo on $ 79.81K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MONI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MONI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.87M USD.
Mikä oli MONI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MONI saavutti ATH-hinnaksi 4.87 USD.
Mikä oli MONI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MONI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00177851 USD.
Mikä on MONI-rahakkeen treidausvolyymi?
MONI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MONI tänä vuonna korkeammalle?
MONI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MONI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.