Lisätietoja MONITOR-rahakkeesta

MONITOR-rahakkeen hintatiedot

MONITOR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MONITOR-rahakkeen tokenomiikka

MONITOR-rahakkeen hintaennuste

Monitoring the Situation-logo

Monitoring the Situation – hinta (MONITOR)

Ei listattu

1MONITOR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+27.00%1D
USD
Reaaliaikainen Monitoring the Situation (MONITOR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:23:51 (UTC+8)

Monitoring the Situation (MONITOR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00228968
$ 0.00228968$ 0.00228968

$ 0
$ 0$ 0

-1.68%

+26.42%

-7.97%

-7.97%

Monitoring the Situation (MONITOR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MONITOR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MONITOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00228968, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MONITOR on muuttunut -1.68% viimeisen tunnin aikana, +26.42% 24 tunnin aikana ja -7.97% viimeisten 7 päivän aikana.

Monitoring the Situation (MONITOR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.52K
$ 38.52K$ 38.52K

--
----

$ 38.52K
$ 38.52K$ 38.52K

993.56M
993.56M 993.56M

993,555,042.607851
993,555,042.607851 993,555,042.607851

Monitoring the Situation-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.52K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MONITOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 993.56M ja sen kokonaistarjonta on 993555042.607851. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.52K.

Monitoring the Situation (MONITOR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Monitoring the Situation – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Monitoring the Situation – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Monitoring the Situation – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Monitoring the Situation – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+26.42%
30 päivää$ 0-29.13%
60 päivää$ 0-87.37%
90 päivää$ 0--

Mikä on Monitoring the Situation (MONITOR)

I'm monitoring the situation

Monitoring the Situation (MONITOR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Monitoring the Situation-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Monitoring the Situation (MONITOR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Monitoring the Situation (MONITOR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Monitoring the Situation-rahakkeelle.

Tarkista Monitoring the Situation-rahakkeen hintaennuste nyt!

MONITOR paikallisiin valuuttoihin

Monitoring the Situation (MONITOR) -rahakkeen tokenomiikka

Monitoring the Situation (MONITOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MONITOR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Monitoring the Situation (MONITOR)”

Paljonko Monitoring the Situation (MONITOR) on arvoltaan tänään?
MONITOR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MONITOR-USD-parin nykyinen hinta?
MONITOR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Monitoring the Situation-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MONITOR markkina-arvo on $ 38.52K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MONITOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MONITOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 993.56M USD.
Mikä oli MONITOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MONITOR saavutti ATH-hinnaksi 0.00228968 USD.
Mikä oli MONITOR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MONITOR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MONITOR-rahakkeen treidausvolyymi?
MONITOR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MONITOR tänä vuonna korkeammalle?
MONITOR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MONITOR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.