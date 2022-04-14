Tutustu Molly the Otter (MOLLY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her.

"She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says.

Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan.

