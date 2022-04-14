Molly the Otter (MOLLY) -rahakkeen tokenomiikka
Molly the Otter (MOLLY) -rahakkeen tiedot
Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family.
Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan.
"She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says.
A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her.
After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family.
Molly the Otter (MOLLY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Molly the Otter (MOLLY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Molly the Otter (MOLLY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Molly the Otter (MOLLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MOLLY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MOLLY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MOLLY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MOLLY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
MOLLY-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MOLLY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MOLLY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.