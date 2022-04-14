Modern Stoic (STOIC) -rahakkeen tokenomiikka

Modern Stoic (STOIC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Modern Stoic (STOIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Modern Stoic (STOIC) -rahakkeen tiedot

Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities.

Building transparent, community-driven products

Creating intuitive interfaces powered by language models

Fostering an inclusive developer ecosystem

Advancing AI-blockchain integration

Virallinen verkkosivusto:
https://stoicterminal.com/
Valkoinen paperi:
https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai

Modern Stoic (STOIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Modern Stoic (STOIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria.

Markkina-arvo:
$ 431.99K
$ 431.99K
Kokonaistarjonta:
$ 999.60M
$ 999.60M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 966.03M
$ 966.03M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 447.00K
$ 447.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0248556
$ 0.0248556
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00044389
$ 0.00044389

Modern Stoic (STOIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Modern Stoic (STOIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä STOIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STOIC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät STOIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STOIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.