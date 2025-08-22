Lisätietoja MNEE-rahakkeesta

MNEE-rahakkeen hintatiedot

MNEE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MNEE-rahakkeen tokenomiikka

MNEE-rahakkeen hintaennuste

MNEE USD Stablecoin-logo

MNEE USD Stablecoin – hinta (MNEE)

Ei listattu

1MNEE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.002
$1.002$1.002
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana.
USD
Reaaliaikainen MNEE USD Stablecoin (MNEE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:00:16 (UTC+8)

MNEE USD Stablecoin (MNEE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.996782
$ 0.996782$ 0.996782
24 h:n matalin
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 h:n korkein

$ 0.996782
$ 0.996782$ 0.996782

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.584655
$ 0.584655$ 0.584655

+0.40%

+0.04%

+0.09%

+0.09%

MNEE USD Stablecoin (MNEE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.002. Viimeisen 24 tunnin aikana MNEE on vaihdellut alimmillaan $ 0.996782 ja korkeimmillaan $ 1.003 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MNEE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.045, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.584655.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MNEE on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, +0.04% 24 tunnin aikana ja +0.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 47.60M
$ 47.60M$ 47.60M

--
----

$ 47.60M
$ 47.60M$ 47.60M

47.69M
47.69M 47.69M

47,687,134.3933
47,687,134.3933 47,687,134.3933

MNEE USD Stablecoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 47.60M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MNEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.69M ja sen kokonaistarjonta on 47687134.3933. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.60M.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MNEE USD Stablecoin – USD -hinta muuttui $ +0.0003751.
Viimeisten 30 päivän aikana MNEE USD Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0037909668.
Viimeisten 60 päivän aikana MNEE USD Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009070104.
Viimeisten 90 päivän aikana MNEE USD Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001324070218998.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0003751+0.04%
30 päivää$ +0.0037909668+0.38%
60 päivää$ -0.0009070104-0.09%
90 päivää$ -0.0001324070218998-0.01%

Mikä on MNEE USD Stablecoin (MNEE)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MNEE USD Stablecoin (MNEE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MNEE USD Stablecoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MNEE USD Stablecoin (MNEE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MNEE USD Stablecoin (MNEE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MNEE USD Stablecoin-rahakkeelle.

Tarkista MNEE USD Stablecoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

MNEE paikallisiin valuuttoihin

MNEE USD Stablecoin (MNEE) -rahakkeen tokenomiikka

MNEE USD Stablecoin (MNEE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MNEE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MNEE USD Stablecoin (MNEE)”

Paljonko MNEE USD Stablecoin (MNEE) on arvoltaan tänään?
MNEE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.002 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MNEE-USD-parin nykyinen hinta?
MNEE -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.002. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MNEE USD Stablecoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MNEE markkina-arvo on $ 47.60M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MNEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MNEE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.69M USD.
Mikä oli MNEE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MNEE saavutti ATH-hinnaksi 1.045 USD.
Mikä oli MNEE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MNEE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.584655 USD.
Mikä on MNEE-rahakkeen treidausvolyymi?
MNEE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MNEE tänä vuonna korkeammalle?
MNEE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MNEE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.