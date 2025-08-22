Lisätietoja MMX-rahakkeesta

MMX-logo

MMX – hinta (MMX)

Ei listattu

1MMX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.21984
$0.21984$0.21984
-1.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen MMX (MMX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:00:09 (UTC+8)

MMX (MMX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.217616
$ 0.217616$ 0.217616
24 h:n matalin
$ 0.225454
$ 0.225454$ 0.225454
24 h:n korkein

$ 0.217616
$ 0.217616$ 0.217616

$ 0.225454
$ 0.225454$ 0.225454

$ 3.47
$ 3.47$ 3.47

$ 0.04397974
$ 0.04397974$ 0.04397974

+0.61%

-1.45%

-5.41%

-5.41%

MMX (MMX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.21984. Viimeisen 24 tunnin aikana MMX on vaihdellut alimmillaan $ 0.217616 ja korkeimmillaan $ 0.225454 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.47, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04397974.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MMX on muuttunut +0.61% viimeisen tunnin aikana, -1.45% 24 tunnin aikana ja -5.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MMX (MMX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 36.16M
$ 36.16M$ 36.16M

--
----

$ 109.90M
$ 109.90M$ 109.90M

164.48M
164.48M 164.48M

499,897,237.889973
499,897,237.889973 499,897,237.889973

MMX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 36.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 164.48M ja sen kokonaistarjonta on 499897237.889973. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 109.90M.

MMX (MMX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MMX – USD -hinta muuttui $ -0.0032444958535113.
Viimeisten 30 päivän aikana MMX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0365212057.
Viimeisten 60 päivän aikana MMX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0084885280.
Viimeisten 90 päivän aikana MMX – USD -hinnan muutos oli $ +0.00220042174975945.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0032444958535113-1.45%
30 päivää$ -0.0365212057-16.61%
60 päivää$ +0.0084885280+3.86%
90 päivää$ +0.00220042174975945+1.01%

Mikä on MMX (MMX)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MMX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MMX (MMX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MMX (MMX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MMX-rahakkeelle.

Tarkista MMX-rahakkeen hintaennuste nyt!

MMX paikallisiin valuuttoihin

MMX (MMX) -rahakkeen tokenomiikka

MMX (MMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MMX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MMX (MMX)”

Paljonko MMX (MMX) on arvoltaan tänään?
MMX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.21984 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MMX-USD-parin nykyinen hinta?
MMX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.21984. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MMX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MMX markkina-arvo on $ 36.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 164.48M USD.
Mikä oli MMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MMX saavutti ATH-hinnaksi 3.47 USD.
Mikä oli MMX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MMX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04397974 USD.
Mikä on MMX-rahakkeen treidausvolyymi?
MMX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MMX tänä vuonna korkeammalle?
MMX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MMX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:00:09 (UTC+8)

MMX (MMX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.