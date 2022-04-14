MMOCoin (MMO) -rahakkeen tokenomiikka
MMOCoin's backbone MMOPro.org has been a trusted destination for gamers for a decade. It’s literally as old as Bitcoin itself. We have a long and reliable track record that our users can depend on when they want to make their next quest in WoW just a little bit easier.
MMOCoin BSC Migration brings MMO Ecosystem to a whole new level, presenting a DEX (MMOSWAP), an NFT marketplace (MMO NFTs), and a centralized marketplace through a built-in escrow system (MMO Marketplace), all in one place. Know more by reading the MMO whitepaper.
MMOCoin (MMO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu MMOCoin (MMO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
MMOCoin (MMO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
MMOCoin (MMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MMO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MMO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MMO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MMO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
MMO-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MMO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MMO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
