Mito (MITO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Mito (MITO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Mito (MITO) -rahakkeen tiedot

MITO is a next-generation Decentralized Finance AI (DEFAI) ecosystem, integrating AI-powered trading, automated staking, and intelligent liquidity management to create a self-sustaining, high-performance decentralized financial network. MITO (MITO) – The Future of AI-Driven Spot & Futures Trading. MITO is a next-generation blockchain ecosystem that integrates AI-Powered Spot & Futures Quant Trading, Real-World Asset (RWA) Mining, and DeFi Staking into a scalable and self-sustaining decentralized finance protocol.

With a fixed supply of 500 million tokens and a deflationary tokenomics model, MITO ensures sustainable liquidity, AI-driven automated trading, and enhanced staking incentives, optimizing long-term value growth and price stability.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.mito.gg/
Valkoinen paperi:
https://mito-defai.gitbook.io/mito.gg

Mito (MITO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Mito (MITO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 17.55M
$ 17.55M
Kokonaistarjonta:
$ 500.00M
$ 500.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 76.97M
$ 76.97M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 113.99M
$ 113.99M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.706718
$ 0.706718
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.194087
$ 0.194087
Nykyinen hinta:
$ 0.228081
$ 0.228081

Mito (MITO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Mito (MITO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MITO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MITO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MITO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MITO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MITO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MITO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MITO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.