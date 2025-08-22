Mistery – hinta (MERY)
+0.25%
-0.64%
-14.43%
-14.43%
Mistery (MERY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001397. Viimeisen 24 tunnin aikana MERY on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000135 ja korkeimmillaan $ 0.00001419 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MERY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00008562, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MERY on muuttunut +0.25% viimeisen tunnin aikana, -0.64% 24 tunnin aikana ja -14.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Mistery-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MERY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B ja sen kokonaistarjonta on 420690271888.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.88M.
Tämän päivän aikana Mistery – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mistery – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000032909.
Viimeisten 60 päivän aikana Mistery – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000088120.
Viimeisten 90 päivän aikana Mistery – USD -hinnan muutos oli $ +0.000002246119256927496.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.64%
|30 päivää
|$ +0.0000032909
|+23.56%
|60 päivää
|$ +0.0000088120
|+63.08%
|90 päivää
|$ +0.000002246119256927496
|+19.16%
About Mistery On Cro $MERY was born with the idea of being a meme coin on Cronos chain during the exploding 2024 meme coin season. The founder is David Bui, a well-known and seasoned #crofam $CRO investor on Cryptocom products and a big -well respected- personality on X. David minted “Mistery On CRO” on Cronos blockchain with the purpose of making this chain much better, more popular and specially more fun, but aside from serving as a mere “meme”, $MERY has the ultimate goal of also being a utility token that the founder and the team behind will push to bring many benefits to loyal hodlers. Launched in 27/3/2024 at Sydney, Australia, local time 21h00, the 690,000 $CRO presale sold out within 2 hours. The founder burned the LP to a dead wallet and the contract ownership was renounced. $MERY during its first week of launch got instant traction from the OG #crofam community who jumped in and secured bags. We are now a thriving community that will help nurturing and growing the project by sharing with more and more Web3 users.
