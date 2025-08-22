Miraya 7f – hinta (M7F)
Miraya 7f (M7F) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001747. Viimeisen 24 tunnin aikana M7F on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. M7F-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00112931, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0000106.
Lyhyen aikavälin tuloksissa M7F on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Miraya 7f-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.43K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. M7F-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.60M ja sen kokonaistarjonta on 997597270.829919. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.43K.
Tämän päivän aikana Miraya 7f – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Miraya 7f – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000028655.
Viimeisten 60 päivän aikana Miraya 7f – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000004978.
Viimeisten 90 päivän aikana Miraya 7f – USD -hinnan muutos oli $ -0.000007978686828278968.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0000028655
|-16.40%
|60 päivää
|$ -0.0000004978
|-2.84%
|90 päivää
|$ -0.000007978686828278968
|-31.35%
Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
