Miracle Play (MPT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Miracle Play (MPT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Miracle Play (MPT) -rahakkeen tiedot

Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play

Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games.

Virallinen verkkosivusto:
https://miracleplay.gg/
Valkoinen paperi:
https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y

Miracle Play (MPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Miracle Play (MPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 10.74M
Kokonaistarjonta:
$ 3.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 981.15M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 32.85M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.136579
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00475254
Nykyinen hinta:
$ 0.01094754
Miracle Play (MPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Miracle Play (MPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MPT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MPT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.