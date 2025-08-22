Lisätietoja MPT-rahakkeesta

MPT-rahakkeen hintatiedot

MPT-rahakkeen valkoinen paperi

MPT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MPT-rahakkeen tokenomiikka

MPT-rahakkeen hintaennuste

Miracle Play – hinta (MPT)

Ei listattu

1MPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01089665
$0.01089665
-1.60%1D
Reaaliaikainen Miracle Play (MPT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:59:47 (UTC+8)

Miracle Play (MPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01084324
$ 0.01084324
24 h:n matalin
$ 0.01111155
$ 0.01111155
24 h:n korkein

$ 0.01084324
$ 0.01084324

$ 0.01111155
$ 0.01111155

$ 0.136579
$ 0.136579

$ 0.00475254
$ 0.00475254

-0.48%

-1.76%

-11.23%

-11.23%

Miracle Play (MPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0108859. Viimeisen 24 tunnin aikana MPT on vaihdellut alimmillaan $ 0.01084324 ja korkeimmillaan $ 0.01111155 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.136579, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00475254.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MPT on muuttunut -0.48% viimeisen tunnin aikana, -1.76% 24 tunnin aikana ja -11.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Miracle Play (MPT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.69M
$ 10.69M

--
--

$ 32.69M
$ 32.69M

981.15M
981.15M

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0

Miracle Play-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 981.15M ja sen kokonaistarjonta on 3000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.69M.

Miracle Play (MPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Miracle Play – USD -hinta muuttui $ -0.00019594195976964.
Viimeisten 30 päivän aikana Miracle Play – USD -hinnan muutos oli $ -0.0044189482.
Viimeisten 60 päivän aikana Miracle Play – USD -hinnan muutos oli $ -0.0039601336.
Viimeisten 90 päivän aikana Miracle Play – USD -hinnan muutos oli $ -0.01034566092699929.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00019594195976964-1.76%
30 päivää$ -0.0044189482-40.59%
60 päivää$ -0.0039601336-36.37%
90 päivää$ -0.01034566092699929-48.72%

Mikä on Miracle Play (MPT)

Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Miracle Play (MPT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Miracle Play-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Miracle Play (MPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Miracle Play (MPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Miracle Play-rahakkeelle.

Tarkista Miracle Play-rahakkeen hintaennuste nyt!

MPT paikallisiin valuuttoihin

Miracle Play (MPT) -rahakkeen tokenomiikka

Miracle Play (MPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Miracle Play (MPT)”

Paljonko Miracle Play (MPT) on arvoltaan tänään?
MPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0108859 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MPT-USD-parin nykyinen hinta?
MPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0108859. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Miracle Play-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MPT markkina-arvo on $ 10.69M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 981.15M USD.
Mikä oli MPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MPT saavutti ATH-hinnaksi 0.136579 USD.
Mikä oli MPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MPT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00475254 USD.
Mikä on MPT-rahakkeen treidausvolyymi?
MPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MPT tänä vuonna korkeammalle?
MPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:59:47 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.