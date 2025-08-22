Lisätietoja MINU-rahakkeesta

Minu – hinta (MINU)

Ei listattu

1MINU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+11.70%1D
mexc
Reaaliaikainen Minu (MINU) -hintakaavio
Minu (MINU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+5.82%

+11.74%

-18.49%

-18.49%

Minu (MINU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MINU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MINU on muuttunut +5.82% viimeisen tunnin aikana, +11.74% 24 tunnin aikana ja -18.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Minu (MINU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 34.29K
$ 34.29K$ 34.29K

--
----

$ 34.29K
$ 34.29K$ 34.29K

3.79T
3.79T 3.79T

3,793,242,260,569.9673
3,793,242,260,569.9673 3,793,242,260,569.9673

Minu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.29K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.79T ja sen kokonaistarjonta on 3793242260569.9673. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.29K.

Minu (MINU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Minu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Minu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Minu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Minu – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+11.74%
30 päivää$ 0-2.99%
60 päivää$ 0-21.62%
90 päivää$ 0--

Mikä on Minu (MINU)

What is Minu(MINU)? Minu is a meme cryptocurrency token, built on Binance Smart Chain combined with a unique utility. With its own decentralized app, Minu is giving an 8% daily return to its miners in forms of BNB, while Minu's native token is constantly increasing the TVL (Total Value Locked) of its miner with a 2% of every transaction (buy or sell) going to contract of the miner. Only Minu holders have the ability to start mining and earn daily rewards.

Minu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Minu (MINU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Minu (MINU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Minu-rahakkeelle.

Tarkista Minu-rahakkeen hintaennuste nyt!

MINU paikallisiin valuuttoihin

Minu (MINU) -rahakkeen tokenomiikka

Minu (MINU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MINU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Minu (MINU)”

Paljonko Minu (MINU) on arvoltaan tänään?
MINU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MINU-USD-parin nykyinen hinta?
MINU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Minu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MINU markkina-arvo on $ 34.29K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MINU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.79T USD.
Mikä oli MINU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MINU saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MINU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MINU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MINU-rahakkeen treidausvolyymi?
MINU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MINU tänä vuonna korkeammalle?
MINU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MINU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
