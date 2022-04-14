Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) -rahakkeen tokenomiikka
Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) -rahakkeen tiedot
Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future.
Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WOOLLY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WOOLLY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WOOLLY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WOOLLY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
WOOLLY-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne WOOLLY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WOOLLY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.