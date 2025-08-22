Lisätietoja MTARD-rahakkeesta

MTARD-rahakkeen hintatiedot

MTARD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MTARD-rahakkeen tokenomiikka

MTARD-rahakkeen hintaennuste

MineTard AI-logo

MineTard AI – hinta (MTARD)

Ei listattu

1MTARD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-11.30%1D
USD
Reaaliaikainen MineTard AI (MTARD) -hintakaavio
MineTard AI (MTARD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0090891
$ 0.0090891$ 0.0090891

$ 0
$ 0$ 0

-0.66%

-11.37%

-19.81%

-19.81%

MineTard AI (MTARD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MTARD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MTARD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0090891, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MTARD on muuttunut -0.66% viimeisen tunnin aikana, -11.37% 24 tunnin aikana ja -19.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MineTard AI (MTARD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 78.09K
$ 78.09K$ 78.09K

--
----

$ 78.09K
$ 78.09K$ 78.09K

999.89M
999.89M 999.89M

999,894,127.212475
999,894,127.212475 999,894,127.212475

MineTard AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 78.09K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MTARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.89M ja sen kokonaistarjonta on 999894127.212475. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 78.09K.

MineTard AI (MTARD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MineTard AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MineTard AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MineTard AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MineTard AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-11.37%
30 päivää$ 0-29.45%
60 päivää$ 0-29.80%
90 päivää$ 0--

Mikä on MineTard AI (MTARD)

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MineTard AI (MTARD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MineTard AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MineTard AI (MTARD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MineTard AI (MTARD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MineTard AI-rahakkeelle.

Tarkista MineTard AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

MTARD paikallisiin valuuttoihin

MineTard AI (MTARD) -rahakkeen tokenomiikka

MineTard AI (MTARD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MTARD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MineTard AI (MTARD)”

Paljonko MineTard AI (MTARD) on arvoltaan tänään?
MTARD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MTARD-USD-parin nykyinen hinta?
MTARD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MineTard AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MTARD markkina-arvo on $ 78.09K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MTARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MTARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.89M USD.
Mikä oli MTARD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MTARD saavutti ATH-hinnaksi 0.0090891 USD.
Mikä oli MTARD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MTARD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MTARD-rahakkeen treidausvolyymi?
MTARD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MTARD tänä vuonna korkeammalle?
MTARD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MTARD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
