Mineral Vault I Security Token – hinta (MNRL)

1MNRL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1
$1$1
0.00%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Mineral Vault I Security Token (MNRL) -hintakaavio
Mineral Vault I Security Token (MNRL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.998709
$ 0.998709$ 0.998709
24 h:n matalin
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 h:n korkein

$ 0.998709
$ 0.998709$ 0.998709

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 0.976083
$ 0.976083$ 0.976083

--

-0.01%

+0.04%

+0.04%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1. Viimeisen 24 tunnin aikana MNRL on vaihdellut alimmillaan $ 0.998709 ja korkeimmillaan $ 1.001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MNRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.007, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.976083.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MNRL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja +0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M

--
----

$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Mineral Vault I Security Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MNRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.28M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.00M.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mineral Vault I Security Token – USD -hinta muuttui $ -0.000169443011442.
Viimeisten 30 päivän aikana Mineral Vault I Security Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005220000.
Viimeisten 60 päivän aikana Mineral Vault I Security Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0212776000.
Viimeisten 90 päivän aikana Mineral Vault I Security Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000169443011442-0.01%
30 päivää$ +0.0005220000+0.05%
60 päivää$ +0.0212776000+2.13%
90 päivää$ 0--

Mikä on Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Mineral Vault I Security Token (MNRL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Mineral Vault I Security Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mineral Vault I Security Token (MNRL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mineral Vault I Security Token (MNRL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mineral Vault I Security Token-rahakkeelle.

Tarkista Mineral Vault I Security Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

MNRL paikallisiin valuuttoihin

Mineral Vault I Security Token (MNRL) -rahakkeen tokenomiikka

Mineral Vault I Security Token (MNRL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MNRL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mineral Vault I Security Token (MNRL)”

Paljonko Mineral Vault I Security Token (MNRL) on arvoltaan tänään?
MNRL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MNRL-USD-parin nykyinen hinta?
MNRL -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mineral Vault I Security Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MNRL markkina-arvo on $ 2.28M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MNRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MNRL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.28M USD.
Mikä oli MNRL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MNRL saavutti ATH-hinnaksi 1.007 USD.
Mikä oli MNRL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MNRL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.976083 USD.
Mikä on MNRL-rahakkeen treidausvolyymi?
MNRL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MNRL tänä vuonna korkeammalle?
MNRL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MNRL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.