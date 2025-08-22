Mineable – hinta (MNB)
Mineable (MNB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MNB on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MNB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.124163, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MNB on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +18.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Mineable-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MNB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 599.45M ja sen kokonaistarjonta on 682290000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.75K.
Tämän päivän aikana Mineable – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mineable – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Mineable – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Mineable – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-13.31%
|60 päivää
|$ 0
|-52.70%
|90 päivää
|$ 0
|--
What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations. Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability. There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Mineable (MNB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mineable (MNB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mineable-rahakkeelle.
Tarkista Mineable-rahakkeen hintaennuste nyt!
Mineable (MNB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MNB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
