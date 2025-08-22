Lisätietoja NILA-rahakkeesta

MindWaveDAO – hinta (NILA)

1NILA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.076879
$0.076879$0.076879
+4.50%1D
Reaaliaikainen MindWaveDAO (NILA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:59:25 (UTC+8)

MindWaveDAO (NILA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.070854
$ 0.070854$ 0.070854
24 h:n matalin
$ 0.077784
$ 0.077784$ 0.077784
24 h:n korkein

$ 0.070854
$ 0.070854$ 0.070854

$ 0.077784
$ 0.077784$ 0.077784

$ 0.116635
$ 0.116635$ 0.116635

$ 0.03631203
$ 0.03631203$ 0.03631203

+0.12%

+4.57%

+0.62%

+0.62%

MindWaveDAO (NILA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.076879. Viimeisen 24 tunnin aikana NILA on vaihdellut alimmillaan $ 0.070854 ja korkeimmillaan $ 0.077784 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NILA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.116635, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03631203.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NILA on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, +4.57% 24 tunnin aikana ja +0.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MindWaveDAO (NILA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 64.79M
$ 64.79M$ 64.79M

--
----

$ 81.26M
$ 81.26M$ 81.26M

842.77M
842.77M 842.77M

1,057,021,569.0
1,057,021,569.0 1,057,021,569.0

MindWaveDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 64.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NILA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 842.77M ja sen kokonaistarjonta on 1057021569.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 81.26M.

MindWaveDAO (NILA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MindWaveDAO – USD -hinta muuttui $ +0.00335932.
Viimeisten 30 päivän aikana MindWaveDAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0205132468.
Viimeisten 60 päivän aikana MindWaveDAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.0044990128.
Viimeisten 90 päivän aikana MindWaveDAO – USD -hinnan muutos oli $ -0.00821227454849355.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00335932+4.57%
30 päivää$ -0.0205132468-26.68%
60 päivää$ -0.0044990128-5.85%
90 päivää$ -0.00821227454849355-9.65%

Mikä on MindWaveDAO (NILA)

MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MindWaveDAO (NILA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

MindWaveDAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MindWaveDAO (NILA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MindWaveDAO (NILA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MindWaveDAO-rahakkeelle.

Tarkista MindWaveDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

NILA paikallisiin valuuttoihin

MindWaveDAO (NILA) -rahakkeen tokenomiikka

MindWaveDAO (NILA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NILA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MindWaveDAO (NILA)”

Paljonko MindWaveDAO (NILA) on arvoltaan tänään?
NILA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.076879 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NILA-USD-parin nykyinen hinta?
NILA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.076879. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MindWaveDAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NILA markkina-arvo on $ 64.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NILA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NILA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 842.77M USD.
Mikä oli NILA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NILA saavutti ATH-hinnaksi 0.116635 USD.
Mikä oli NILA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NILA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03631203 USD.
Mikä on NILA-rahakkeen treidausvolyymi?
NILA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NILA tänä vuonna korkeammalle?
NILA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NILA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:59:25 (UTC+8)

