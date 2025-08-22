Lisätietoja MINDS-rahakkeesta

Mindscraft-logo

Mindscraft – hinta (MINDS)

Ei listattu

1MINDS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00100495
$0.00100495$0.00100495
+3.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Mindscraft (MINDS) -hintakaavio
Mindscraft (MINDS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0.00104327
$ 0.00104327$ 0.00104327
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00104327
$ 0.00104327$ 0.00104327

$ 0.04649351
$ 0.04649351$ 0.04649351

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+3.69%

+0.84%

+0.84%

Mindscraft (MINDS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00100495. Viimeisen 24 tunnin aikana MINDS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00104327 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MINDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04649351, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MINDS on muuttunut -0.15% viimeisen tunnin aikana, +3.69% 24 tunnin aikana ja +0.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mindscraft (MINDS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

--
----

$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M

999.64M
999.64M 999.64M

999,643,009.577611
999,643,009.577611 999,643,009.577611

Mindscraft-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MINDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.64M ja sen kokonaistarjonta on 999643009.577611. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.00M.

Mindscraft (MINDS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mindscraft – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mindscraft – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000256466.
Viimeisten 60 päivän aikana Mindscraft – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001430116.
Viimeisten 90 päivän aikana Mindscraft – USD -hinnan muutos oli $ -0.0015025041034127516.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.69%
30 päivää$ +0.0000256466+2.55%
60 päivää$ -0.0001430116-14.23%
90 päivää$ -0.0015025041034127516-59.92%

Mikä on Mindscraft (MINDS)

The team behind this is made of Gaianet & Bytetrade veterans (backed by Republic, Bybit, Mantle, Bytetrade, Kucoin, Binance Labs ...) and have over 6 months experience in building AI infra. $SCHIZO started as an AI-agent experiment but they're not fully focused on taking the whole AI agent market by storm and want to make Schizo Terminal the most advanced model on the market, but not only that... TL:DR ai16z + virtuals but much better

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Mindscraft (MINDS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Mindscraft-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mindscraft (MINDS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mindscraft (MINDS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mindscraft-rahakkeelle.

Tarkista Mindscraft-rahakkeen hintaennuste nyt!

MINDS paikallisiin valuuttoihin

Mindscraft (MINDS) -rahakkeen tokenomiikka

Mindscraft (MINDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MINDS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mindscraft (MINDS)”

Paljonko Mindscraft (MINDS) on arvoltaan tänään?
MINDS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00100495 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MINDS-USD-parin nykyinen hinta?
MINDS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00100495. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mindscraft-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MINDS markkina-arvo on $ 1.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MINDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MINDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.64M USD.
Mikä oli MINDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MINDS saavutti ATH-hinnaksi 0.04649351 USD.
Mikä oli MINDS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MINDS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MINDS-rahakkeen treidausvolyymi?
MINDS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MINDS tänä vuonna korkeammalle?
MINDS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MINDS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:28:08 (UTC+8)

Mindscraft (MINDS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.