Mind Body Soul-logo

Mind Body Soul – hinta (MBS)

Ei listattu

1MBS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.38671
$0.38671$0.38671
+1.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Mind Body Soul (MBS) -hintakaavio
Mind Body Soul (MBS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.377253
$ 0.377253$ 0.377253
24 h:n matalin
$ 0.393871
$ 0.393871$ 0.393871
24 h:n korkein

$ 0.377253
$ 0.377253$ 0.377253

$ 0.393871
$ 0.393871$ 0.393871

$ 1.088
$ 1.088$ 1.088

$ 0.359118
$ 0.359118$ 0.359118

+0.49%

+1.45%

-11.87%

-11.87%

Mind Body Soul (MBS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.38671. Viimeisen 24 tunnin aikana MBS on vaihdellut alimmillaan $ 0.377253 ja korkeimmillaan $ 0.393871 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MBS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.088, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.359118.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MBS on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, +1.45% 24 tunnin aikana ja -11.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mind Body Soul (MBS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

--
----

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

5.00M
5.00M 5.00M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Mind Body Soul-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.93M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MBS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00M ja sen kokonaistarjonta on 5000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.93M.

Mind Body Soul (MBS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mind Body Soul – USD -hinta muuttui $ +0.00552377.
Viimeisten 30 päivän aikana Mind Body Soul – USD -hinnan muutos oli $ -0.1310568310.
Viimeisten 60 päivän aikana Mind Body Soul – USD -hinnan muutos oli $ -0.1450444411.
Viimeisten 90 päivän aikana Mind Body Soul – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00552377+1.45%
30 päivää$ -0.1310568310-33.89%
60 päivää$ -0.1450444411-37.50%
90 päivää$ 0--

Mikä on Mind Body Soul (MBS)

MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Mind Body Soul (MBS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Mind Body Soul-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mind Body Soul (MBS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mind Body Soul (MBS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mind Body Soul-rahakkeelle.

Tarkista Mind Body Soul-rahakkeen hintaennuste nyt!

MBS paikallisiin valuuttoihin

Mind Body Soul (MBS) -rahakkeen tokenomiikka

Mind Body Soul (MBS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MBS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mind Body Soul (MBS)”

Paljonko Mind Body Soul (MBS) on arvoltaan tänään?
MBS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.38671 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MBS-USD-parin nykyinen hinta?
MBS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.38671. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mind Body Soul-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MBS markkina-arvo on $ 1.93M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MBS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MBS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.00M USD.
Mikä oli MBS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MBS saavutti ATH-hinnaksi 1.088 USD.
Mikä oli MBS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MBS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.359118 USD.
Mikä on MBS-rahakkeen treidausvolyymi?
MBS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MBS tänä vuonna korkeammalle?
MBS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MBS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

