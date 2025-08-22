MimboGameGroup – hinta (MGG)
MimboGameGroup (MGG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00150049. Viimeisen 24 tunnin aikana MGG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00149963 ja korkeimmillaan $ 0.00150703 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00151499, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0011239.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MGG on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, -0.39% 24 tunnin aikana ja -0.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MimboGameGroup-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 171.96M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 114.60B ja sen kokonaistarjonta on 114600000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 171.96M.
Tämän päivän aikana MimboGameGroup – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MimboGameGroup – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000542052.
Viimeisten 60 päivän aikana MimboGameGroup – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002290028.
Viimeisten 90 päivän aikana MimboGameGroup – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.39%
|30 päivää
|$ +0.0000542052
|+3.61%
|60 päivää
|$ +0.0002290028
|+15.26%
|90 päivää
|$ 0
|--
MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space.
