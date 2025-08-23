Lisätietoja MLNR-rahakkeesta

Millionaire (MLNR) -hintakaavio
Millionaire (MLNR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Millionaire (MLNR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MLNR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MLNR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MLNR on muuttunut -2.03% viimeisen tunnin aikana, -8.11% 24 tunnin aikana ja +52.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Millionaire (MLNR) -rahakkeen markkinatiedot

Millionaire-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MLNR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 959.21M ja sen kokonaistarjonta on 959209777.3430313. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.87K.

Mikä on Millionaire (MLNR)

Millionaire is a community driven Meme coin that embodies what we all hope to become. A Crypto Millionaire! Our community is growing daily and has a common goal. We are working together to spread the word and make $MLNR a household name. In a sea of scam and rugs we are proud to have a solid team of community members hold our token while also working daily to provide value to the project. Together we can all become crypto millionaires!

Millionaire (MLNR) -resurssi

Millionaire-rahakkeen hintaennuste (USD)

Millionaire (MLNR) -rahakkeen tokenomiikka

Millionaire (MLNR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MLNR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Paljonko Millionaire (MLNR) on arvoltaan tänään?
MLNR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MLNR-USD-parin nykyinen hinta?
MLNR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Millionaire-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MLNR markkina-arvo on $ 9.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MLNR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MLNR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 959.21M USD.
Mikä oli MLNR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MLNR saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MLNR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MLNR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MLNR-rahakkeen treidausvolyymi?
MLNR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MLNR tänä vuonna korkeammalle?
MLNR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MLNR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Millionaire (MLNR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

