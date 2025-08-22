Lisätietoja MILKY-rahakkeesta

MilkySwap – hinta (MILKY)

Ei listattu

1MILKY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00229531
-0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen MilkySwap (MILKY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:20:41 (UTC+8)

MilkySwap (MILKY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00226129
24 h:n matalin
$ 0.00231826
24 h:n korkein

$ 0.00226129
$ 0.00231826
$ 0.912917
$ 0
--

-0.98%

-3.43%

-3.43%

MilkySwap (MILKY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00229531. Viimeisen 24 tunnin aikana MILKY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00226129 ja korkeimmillaan $ 0.00231826 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MILKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.912917, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MILKY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.98% 24 tunnin aikana ja -3.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MilkySwap (MILKY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 52.77K
--
$ 94.03K
22.99M
40,965,532.0
MilkySwap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MILKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.99M ja sen kokonaistarjonta on 40965532.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 94.03K.

MilkySwap (MILKY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MilkySwap – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MilkySwap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000028395.
Viimeisten 60 päivän aikana MilkySwap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014685570.
Viimeisten 90 päivän aikana MilkySwap – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.98%
30 päivää$ +0.0000028395+0.12%
60 päivää$ +0.0014685570+63.98%
90 päivää$ 0--

Mikä on MilkySwap (MILKY)

MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

MilkySwap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MilkySwap (MILKY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MilkySwap (MILKY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MilkySwap-rahakkeelle.

Tarkista MilkySwap-rahakkeen hintaennuste nyt!

MILKY paikallisiin valuuttoihin

MilkySwap (MILKY) -rahakkeen tokenomiikka

MilkySwap (MILKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MILKY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MilkySwap (MILKY)”

Paljonko MilkySwap (MILKY) on arvoltaan tänään?
MILKY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00229531 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MILKY-USD-parin nykyinen hinta?
MILKY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00229531. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MilkySwap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MILKY markkina-arvo on $ 52.77K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MILKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MILKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.99M USD.
Mikä oli MILKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MILKY saavutti ATH-hinnaksi 0.912917 USD.
Mikä oli MILKY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MILKY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MILKY-rahakkeen treidausvolyymi?
MILKY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MILKY tänä vuonna korkeammalle?
MILKY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MILKY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
