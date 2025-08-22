Lisätietoja MVC-rahakkeesta

MVC-rahakkeen hintatiedot

MVC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MVC-rahakkeen tokenomiikka

MVC-rahakkeen hintaennuste

MileVerse-logo

MileVerse – hinta (MVC)

Ei listattu

1MVC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00395393
+2.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen MileVerse (MVC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:59:11 (UTC+8)

MileVerse (MVC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0038517
24 h:n matalin
$ 0.00395844
24 h:n korkein

$ 0.0038517
$ 0.00395844
$ 0.563195
$ 0.00148106
+0.70%

+2.06%

-5.61%

-5.61%

MileVerse (MVC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00395418. Viimeisen 24 tunnin aikana MVC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0038517 ja korkeimmillaan $ 0.00395844 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MVC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.563195, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00148106.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MVC on muuttunut +0.70% viimeisen tunnin aikana, +2.06% 24 tunnin aikana ja -5.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MileVerse (MVC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.66M
--
$ 11.41M
2.69B
2,881,767,830.546767
MileVerse-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MVC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.69B ja sen kokonaistarjonta on 2881767830.546767. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.41M.

MileVerse (MVC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MileVerse – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MileVerse – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005362817.
Viimeisten 60 päivän aikana MileVerse – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005345794.
Viimeisten 90 päivän aikana MileVerse – USD -hinnan muutos oli $ -0.000051677925868701.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.06%
30 päivää$ -0.0005362817-13.56%
60 päivää$ +0.0005345794+13.52%
90 päivää$ -0.000051677925868701-1.29%

Mikä on MileVerse (MVC)

MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MileVerse (MVC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MileVerse-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MileVerse (MVC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MileVerse (MVC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MileVerse-rahakkeelle.

Tarkista MileVerse-rahakkeen hintaennuste nyt!

MVC paikallisiin valuuttoihin

MileVerse (MVC) -rahakkeen tokenomiikka

MileVerse (MVC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MVC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MileVerse (MVC)”

Paljonko MileVerse (MVC) on arvoltaan tänään?
MVC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00395418 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MVC-USD-parin nykyinen hinta?
MVC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00395418. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MileVerse-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MVC markkina-arvo on $ 10.66M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MVC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MVC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.69B USD.
Mikä oli MVC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MVC saavutti ATH-hinnaksi 0.563195 USD.
Mikä oli MVC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MVC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00148106 USD.
Mikä on MVC-rahakkeen treidausvolyymi?
MVC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MVC tänä vuonna korkeammalle?
MVC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MVC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:59:11 (UTC+8)

MileVerse (MVC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.