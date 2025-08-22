Miharu The Smiling Dolphin – hinta ($MIHARU)
Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana $MIHARU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $MIHARU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00139195, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa $MIHARU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -8.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Miharu The Smiling Dolphin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.48K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $MIHARU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.09M ja sen kokonaistarjonta on 999094542.748548. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.48K.
Tämän päivän aikana Miharu The Smiling Dolphin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Miharu The Smiling Dolphin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Miharu The Smiling Dolphin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Miharu The Smiling Dolphin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-27.13%
|60 päivää
|$ 0
|-2.72%
|90 päivää
|$ 0
|--
Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins.
