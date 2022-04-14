Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) -rahakkeen tokenomiikka

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) -rahakkeen tiedot

mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.

Virallinen verkkosivusto:
https://midas.app/mre7yield
Valkoinen paperi:
https://docs.midas.app/

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.60M
Kokonaistarjonta:
$ 4.39M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 4.39M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.60M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.047
Kaikkien aikojen alin:
$ 1.0
Nykyinen hinta:
$ 1.047
Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MRE7YIELD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MRE7YIELD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MRE7YIELD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MRE7YIELD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MRE7YIELD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MRE7YIELD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MRE7YIELD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

mc_how_why_title
Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.