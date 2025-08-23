Lisätietoja MCT-rahakkeesta

MCT-rahakkeen hintatiedot

MCT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MCT-rahakkeen tokenomiikka

MCT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

MicroTuber-logo

MicroTuber – hinta (MCT)

Ei listattu

1MCT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00028904
$0.00028904$0.00028904
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen MicroTuber (MCT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 04:32:44 (UTC+8)

MicroTuber (MCT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01405163
$ 0.01405163$ 0.01405163

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+127.67%

+127.67%

MicroTuber (MCT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MCT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MCT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01405163, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MCT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +127.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MicroTuber (MCT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 2.89M
$ 2.89M$ 2.89M

0.00
0.00 0.00

9,997,560,221.0
9,997,560,221.0 9,997,560,221.0

MicroTuber-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 9997560221.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.89M.

MicroTuber (MCT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MicroTuber – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MicroTuber – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MicroTuber – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MicroTuber – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-1.59%
60 päivää$ 0+16.73%
90 päivää$ 0--

Mikä on MicroTuber (MCT)

A crowdfunding platform for trading and staking agricultural goods and assets. Micro Tuber connects people and farmers by funding, staking, and rewarding the user and farmers

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MicroTuber (MCT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MicroTuber-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MicroTuber (MCT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MicroTuber (MCT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MicroTuber-rahakkeelle.

Tarkista MicroTuber-rahakkeen hintaennuste nyt!

MCT paikallisiin valuuttoihin

MicroTuber (MCT) -rahakkeen tokenomiikka

MicroTuber (MCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MCT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MicroTuber (MCT)”

Paljonko MicroTuber (MCT) on arvoltaan tänään?
MCT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MCT-USD-parin nykyinen hinta?
MCT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MicroTuber-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MCT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli MCT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MCT saavutti ATH-hinnaksi 0.01405163 USD.
Mikä oli MCT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MCT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MCT-rahakkeen treidausvolyymi?
MCT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MCT tänä vuonna korkeammalle?
MCT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MCT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 04:32:44 (UTC+8)

MicroTuber (MCT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.